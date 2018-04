Una lettrice commossa: “Grazie al reparto di Gastroenterologia, una salvezza per noi”

Riceviamo e pubblichiamo da Mara, una nostra lettrice. Che si rivolge agli operatori del reparto di Gastroenterologia.

Sono la moglie di Davide C., ricoverato presso il reparto di Gastroenterologia dal 13 marzo (stanza 24, letto 10) e volevo ringraziarvi a nome mio e di mio marito per le amorevoli cure che gli avete rivolto.

La vostra ex collega Barbara (ora mia coordinatrice a Bibbiena) mi parla sempre di voi come equipe molto competente, umana e pronta a rassicurare il paziente e chi gli sta vicino.

Come infermiera, di luoghi di lavoro ne ho girati (dal sant’Orsola a Bologna, al Meyer di Firenze, Arezzo in Neurologia e Medicina di Bibbiena) e posso convintamente affermare che non solo curate i pazienti ma il sorriso è il vostro biglietto da visita.

Avete un ottimo potenziale, vi prego di coltivarlo perché siete una squadra vincente di ottimo livello, di medici ne ho visti e qui sono vincenti.

Il dott. Rossi umanamente con una pacca sulla spalla a mio marito ha permesso, che con un quadro di salute molto provato, grave e in salita, apparisse “facile” da gestire. Persona conosciuta da poco, ma sicura che potrà essere un condottiero assai capace, preparato: un UOMO.

Il dott. Gozzi, giovane , preparato, semplice, e idoneo nel linguaggio ci da tranquillità e pacatezza in situazioni difficili come la nostra.

Noi abbiamo una battaglia da affrontare (ormai sono tre anni e mezzo che lottiamo), ma sappiamo che ci sono persone come voi che sono pronte, capaci e preparate ad aiutare chi ha bisogno.

Grazie è troppo poco!

Non è vero che chi lavora in questo ambito sa cosa è meglio fare con un familiare, ma entrare nel vostro mondo è stata una salvezza per noi.