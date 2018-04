L’esodo di Pasqua verso la Riviera e la E45. Riaperto il tratto di Verghereto ma rimangono buche e disagi

“Sono arrivato ieri sera, lasciata l’autostrada sono entrato nella E45 a doppio senso fino a Cesena sud. Poi mi sono diretto verso zona Borello, Bagno di Romagna, Verghereto, e buche da paura dall’uscita Balze fino a Valsavignone. Per fortuna poi sono uscito. Speriamo che riescano a fare qualcosa, ma la vedo dura, soprattutto per le sospensioni della macchina”.

E’ soltanto uno dei tanti commenti che compaiono quotidianamente all’interno del gruppo “Vergogna E45“, la pagina Facebook dove gli utenti abituali della grande via di comunicazione si scambiano informazioni circa le condizioni del traffico e della sicurezza stradale.

Negli ultimi mesi sono stati tanti gli argomenti di discussione che hanno tenuto banco all’interno di questa comunità virtuale. Dopo la frana che si è verificata nei pressi di Pieve Santo Stefano e dopo le ondate di maltempo che hanno interessato il territorio ecco che la situazione per chi utilizza la E45 si è fatta davvero molto, molto complicata.

Il problema principale è quello riguardante la sicurezza stradale. Asfalti sgretolati, buche che spuntano in ogni angolo, gallerie completamente senza illuminazione e cantieri aperti per far fronte alle emergenze.

Una situazione che non accenna a migliorare e per la quale Anas, che ha il compito di provvedere alla manutenzione della strada, ha annunciato l’avvio di imminenti lavori dall’importo complessivo di 51 milioni di euro.

“Al momento – spiegano gli utenti della strada – è stato riaperto solo il tratto di Verghereto ma non si sono visti dei miglioramenti di particolare rilievo. In questo fine settimana poi il traffico lungo questa arteria si intensificherà a causa delle gite di Pasqua e Pasquetta verso la Riviera romagnola. Speriamo che non si verifichino particolari criticità”.