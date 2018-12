"Verso il lavoro. Le persone con disabilità intellettiva: da problema a risorsa". Convegno targato Aipd

L'associazione Italiana Persone Down (AIPD) - Onlus - Sezione di Arezzo organizza il convegno "Verso il lavoro" all'interno del progetto "Chi trova un lavoro trova un tesoro" promosso da AIPD Nazionale sul territorio italiano e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto intende orientare/avviare al mondo del lavoro persone con Sindrome di Down (sdD) attraverso il percorso "IMPARARE A LAVORARE", che darà la possibilità ai partecipanti di avvicinarsi al mondo del lavoro sia attraverso percorsi di orientamento e confronto sul tema sia tramite stage/tirocini nelle proprie città, in altre o anche all'estero; partecipano al progetto 33 giovani con sdD e 17 operatori provenienti da 9 città italiane (Arezzo, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Potenza, Siracusa, Termini Imerese).

Il convegno, che si terrà giovedì 13 dicembre presso la Sala dei Grandi - Provincia di Arezzo - Piazza della Libertà, 3, dalle 17:00 in poi, vuole essere un'occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari attori interessati e con la cittadinanza intera- sullo stato dell'arte e le opportunità in Italia e nel territorio aretino per ragazzi con disabilità intellettiva: una fondamentale opportunità per promuovere la consapevolezza del valore della persona disabile, riconosciuta come risorsa appunto e non più come un problema.



Interverranno vari esperti del settore: Anna Contardi, coordinatrice di Aipd Nazionale e protagonista dei primi inserimenti lavorativi di persone con sdD a Roma sin dagli anni 90; Paolo Grasso, responsabile del Centro per l'impiego di Arezzo; Enrico Gasperini, referente del progetto per Aipd Arezzo, e la cooperativa sociale "Il Cenacolo" Onlus di Arezzo, moderati dal Presidente di Aipd Arezzo Giovanni Fatucchi.

Attraverso i loro contributi, sarà possibile condividere la situazione del lavoro per le persone con sdD in Italia, tra opportunità, criticità e buone prassi; punti di forza, debolezza ed esperienze virtuose nell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva nella provincia di Arezzo; cosa il progetto a livello nazionale e locale vuole rafforzare e cambiare.



"Il convegno - afferma Enrico Gasperini, referente del progetto - rappresenta una felice sintesi della realtà delle persone con sindrome di Down, persone tutte diverse tra loro che esprimono bisogni di scuola, lavoro, salute, casa, affetti. Tutti i progetti che AIPD ha realizzato sul territorio italiano vogliono far diventare quotidianità la risposta a questi bisogni; questo, nello specifico, vuole rendere sempre più concreta la realizzazione della persona disabile come persona lavoratrice, nella consapevolezza che il lavoro costituisce uno dei tratti identitari più forti di ogni individuo; per dare risposta a questi bisogni però serve un impegno forte delle famiglie, delle istituzioni, delle aziende, della società tutta. Questo percorso e questo convegno sono una chiamata a ognuno a fare la sua parte".