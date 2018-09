Lavori nelle strade biturgensi da 250mila euro

Sono in fase di ultimazione, a Sansepolcro, una serie di lavori per il miglioramento della viabilità in diverse zone del territorio comunale.

L’assessorato ai Lavori Pubblici – spiega una nota – sta portando a compimento un’importante piano straordinario di interventi per la riasfaltatura e messa in sicurezza di alcune tratte che versavano in pessime condizioni ormai da anni.

I nuovi lavori hanno riguardato le seguenti strade comunali: Via Malpasso, Via Casa Prato, Frazione Trebbio, strada comunale Gragnano-San Pietro, Via Carlo Dragoni, Via Matteo di Giovanni, via Fossombroni, via dei Lorena. Particolarmente impegnativo è stato quest’ultimo intervento che, grazie anche alla nuova rotatoria, sta progressivamente cambiando in meglio l’accesso alla città.

Accanto alle asfaltature sono in corso numerosi altri lavori per il rifacimento delle strisce pedonali e la segnaletica orizzontale ai quali si aggiungono la ristrutturazione dei marciapiedi in via Gandhi, l’installazione dei rallentatori per la sicurezza dei residenti di via Bartolomeo della Gatta e la costruzione di una mini rotatoria con fioriera a Porta Fiorentina che regolerà il traffico dell’incrocio.

L’importo complessivo dei lavori, che sfiora i 250mila euro, rappresenta un segno tangibile di un’inversione di tendenza che è in atto a Sansepolcro: attenzione quotidiana alla sicurezza stradale, alle manutenzioni ed ai miglioramenti, anche estetici, che permettano alla città di cambiare volto ed abbandonare il degrado che l’ha caratterizzata per diversi anni.

“L’amministrazione comunale sta dimostrando una continua attenzione verso la manutenzione delle strade – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi – Dopo anni di incuria e dimenticanze, il lavoro da fare è ancora molto. I numerosi cantieri in corso ed i lavori già conclusi sono la migliore risposta alle legittime richieste dei cittadini. Cerchiamo di essere presenti tutti i giorni sul territorio comunale per dare risposte e per tutelare l’incolumità di pedoni ed automobilisti.”