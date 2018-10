Lavori a Campogialli, attivato un servizio navetta

Fino al primo dicembre è stato istituito un servizio navetta Campogialli – San Giustino per andare incontro alle esigenze della frazione attualmente interessata da lavori di scavo, da parte di Publiacqua, che stanno comportando la parziale chiusura della strada di Campogialli.

Il servizio bus è attivo da lunedì 8 ottobre a sabato primo dicembre, con cadenza dal lunedì al sabato per il servizio della mattina e dal lunedì al venerdì per il servizio del primo pomeriggio.

Questo il percorso della mattina: S.P. Ascione (bivio Cava Cocchiarella) – Campogialli (inversione alla pensilina bus) – Vitereta – San Giustino.

Orario mattina: partenza indicativa 6:40, arrivo in coincidenza con tpl a San Giustino pensilina piazzetta farmacia entro ore 7:00 (passaggio 7:00 per Terranuova e 7:10 per Arezzo). Percorso primo pomeriggio: San Giustino – Vitereta – Campogialli (inversione alla pensilina bus) – S.P. Ascione (inversione bv per Cava Cocchiarella); a seguire S.P. Ascione (bv per Cava Cocchiarella) – Vitereta – San GiustinoK; a seguire: San Giustino – Vitereta – Campogialli (inversione alla pensilina bus) – S.P. Ascione (inversione bv per Cava Cocchiarella).

Orario primo pomeriggio: partenza 14:35 circa in coincidenza con tpl (14:29 da Traiana e 14:35 da Arezzo) a San Giustino pensilina piazzetta farmacia, arrivo circa 14:50 S.P. Ascione (bivio Cava Cocchiarella). Ripartenza e ritorno a San Giustino indicativamente per le 15:00. Ripartenza dopo coincidenza tpl (14:58 da Traiana e 15:00 da Arezzo) e arrivo circa 15:20 S.P. Ascione (bivio Cava Cocchiarella).