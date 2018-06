Lavori alla stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno

A partire da lunedì 12 giugno fino alla fine del mese di agosto sarà chiuso il sottopasso alla stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno per consentirne i lavori di restyling.

Il collegamento tra i due marciapiedi che affiancano i binari della stazione avverrà unicamente dal sottopasso nei pressi della Basilica che temporaneamente rimarrà aperto 24 ore su 24.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza alcune rastrelliere per il parcheggio delle biciclette attualmente collocate all’inizio di via Mannozzi saranno provvisoriamente spostate nei pressi del sottopasso della Basilica.

I lavori saranno eseguiti a cura della Rete Ferroviaria Italiana e fanno parte di un complesso di lavori per la messa in sicurezza e restyling di tutta la stazione ferroviaria.

L’Amministrazione Comunale di San Giovanni, al fine di ridurre i disagi, ha deciso che nel periodo di esecuzione dei lavori, venga sospeso il pagamento del parcheggio in via Vetri vecchi.