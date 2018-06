Lattine e bottiglie di vetro vietate per “Una notte a Terranuova”

Vietata la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e in lattine durante l’evento “Una notte a Terranuova”. È quanto prevede una ordinanza comunale, in occasione della manifestazione che si svolgerà nel centro di Terranuova venerdì 8 giugno. In sostituzione è consentita la vendita o somministrazione in contenitori di carta o plastica. L’ordinanza è in vigore dalle ore 19 dell’otto giugno alle ore 6.00 del nove giugno, nell’area del Centro Commerciale Naturale e in viale Europa, via Vittorio Veneto e via Michelangelo Buonarroti. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa.