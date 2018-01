Laterina e Pergine, oggi nasce il Comune Unico. Neri: “E’ stato un onore per me indossare la fascia da sindaco”

L’ultimo consiglio comunale si è tenuto negli ultimi giorni di dicembre. Da oggi Laterina e Pergine Valdarno precorreranno la loro strada uniti, o meglio, “fusi” in un solo Comune.

In seguito al referendum del 30 ottobre, infatti, da oggi decadono i consigli comunali dei due municipi e inizierà ad essere scritta la nuova pagina del comune unico, guidato da un commissario in attesa della prossima tornata elettorale. Lo ha deciso deciso il Consiglio regionale della Toscana, approvando a maggioranza (27 voti a favore, 4 astenuti) la relativa proposta di legge. Il 30 ottobre si è svolto infatti il referendum per la fusione. In Valdarno ha vinto il Sì: a Laterina con il 57%, mentre a Pergine Valdarno, ha vinto per 19 voti.

A Pergine l’ultimo consiglio comunale si è tenuto il 28 dicembre. Carico di emozione il post di saluto che il sindaco Simona Neri ha condiviso sul suo profilo Facebook:

Per l’ultima volta ci troviamo qui, in questa Sala del Consiglio che é stata sede di scelte importanti, dove abbiamo discusso collegialmente tante proposte, concretizzato tante idee. Il mio pensiero ripercorre le tappe di questo bellissimo percorso ed il primo ringraziamento va sicuramente alle cittadine e ai cittadini di Pergine Valdarno, una comunità di persone operose e perbene. Li ringrazio per avermi dato il privilegio di essere sindaco nel territorio che amo, in cui sono nata e nel quale ho deciso di vivere, e anche quando ci sono stati confronti o critiche non sono mai venuti meno in me il profondo senso di appartenenza e la volontà di rappresentare tutti i cittadini nell’interesse dell’intera comunità.