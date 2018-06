L’assessore regionale all’istruzione a Sestino

L’assessore regionale ad Istruzione, formazione e lavoro, Cristina Grieco, sarà a Sestino venerdì prossimo, 8 giugno, in occasione della chiusura dell’anno scolastico. Sestino, borgo in provincia di Arezzo, è il comune più orientale della Toscana. Il paese appartiene geograficamente al Montefeltro, ma dal 1520 fa parte del territorio toscano. Ha poco più di un migliaio di abitanti ed è situato alle pendici dell’Appennino ai confini con le Marche e l’Emilia Romagna. L’importanza di Sestino, per secoli, è consistita nel fatto che è un centro di collegamento tra le terre dell’Adriatico e la Valtiberina, snodo viario tra il Nord e il Sud d’Italia.

L’assessore Grieco, in occasione dell’ultimo giorno delle attività scolastiche in Toscana, parteciperà alla presentazione del volume “Sestino, la sua storia e la sua scuola” in programma a partire dalle 10,30 al Teatro Cavallini di Sestino, dove saranno presenti anche gli alunni e le alunne degli istituti scolastici locali.

Il volume, edito dalla Società di studi storici per il Montefeltro, è curato da Carlo Colosimo e Marco Renzi e contiene saggi di Michele Bueno, Andrea Czortek, Cristina Ravara Montebelli e Giancarlo Renzi. Con l’assessore regionale Cristina Grieco, oltre agli autori, al convegno saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Marco Renzi e la vicepresidente della Provincia aretina Eleonora Ducci, autorità scolastiche ed esponenti del mondo della cultura e dell’istruzione.