L’anno si apre con un fiocco azzurro: è Alessandro il primo nato. A salutare per ultima il 2017 è stata Asia

E’ azzurro il primo fiocco dell’anno ad Arezzo. E’ nato alle 1,08 il primo aretino di questo 2018. Si chiama Alessandro Simonetto, è uno splendido pargoletto di quasi 4 chili (per la precisione pesa 3985 grammi) e sta bene. La grande gioia per mamma Costanza Raspini (aretina) e per il babbo Giovanni (vicentino) è arrivata dopo il brindisi di mezzanotte all’ospedale San Donato. Il modo migliore per iniziare l’anno. Il piccolo Alessandro, nipote del noto imprenditore Giovanni Raspini, sarebbe dovuto nascere a metà gennaio a Vicenza. Ma questa notte, all’indomani del rientro ad Arezzo della mamma, ha deciso che era giunto il momento: “Il travaglio – racconta il nonno – è iniziato alle 22 circa. A mezzanotte una piccola pausa, giusto il tempo di fare un brindisi. E poi Alessandro è nato”. Un parto veloce, il primo per mamma Costanza, concluso nel migliore dei modi.

L’ultima nata invece ha visto la luce a Montevarchi, alle 22,52. Si chiama Asia ed è italiana.

Alle famiglie di Alessandro e Asia le più vive congratulazioni da parte della redazione di Arezzo Notizie.

Arezzo chiude un anno nel quale ha contato numerosi parti: ben 1525 bimbi sono nati. A Montevarchi ne sono nati 535. Circa il 29 per cento circa delle madri che hanno partorito nei due punti nascita tra il 1 gennaio 2017 e il 30 novembre 2017 sono straniere. L’età media delle mamme aretine supera i 30 anni: per la precisione è di 33,2 anni. Per quanto riguarda i bimbi, il 7 per cento di loro ha bisogno di qualche attenzione in più in quanto nato sotto i 2500 grammi. Il 6,5 per cento sono nati prima della 37esima settimana.