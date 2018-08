L’amore al tempo del geocoding: le crisi matrimoniali raccontate in una mappa

Il comune dove i matrimoni durano di più? Sestino. Quello dove invece i fiori d’arancio sfioriscono prima? Arezzo. L’amore ai tempi del geocoding si racconta anche così: Comune per Comune prendendo in esame i dati dei divorzi. L’insolita mappa è stata elaborata da Sole 24 Ore e racconta, in modo originale, la fine dei matrimoni, mettendone in evidenza la localizzazione geografica.

Le coppie che scoppiano sono ormai numerose: in Italia si parla di oltre un milione e mezzo di persone che hanno sciolto il vincolo nuziale e non si sono risposate. I coniugi invece sono circa 29 milioni e il tasso di divorzi è in media del 5,1 per cento, anche se ci sono molte differenze dal punto di vista geografico. Non solo in Italia. Non solo all’interno di una regione, ma anche all’interno dei confini provinciali.

E così ad Arezzo le coppie che si sciolgono sono pari al 6,52 per cento, di oltre un punto sopra la media. Seguono i comuni di Caprese Michelangelo (6,39), Pratovecchio (6,17), Castel San Niccolò (6,14), San Giovanni Valdarno (6,04).

Tra il 5 e il 6 per cento oscillano i casi di divorzi nei comuni di Sansepolcro, Castiglion Fibocchi, Montemignaio, Lucignano, Anghiari, Cavriglia, Chiusi della Verna, Subbiano, Poppi.

A Cortona ci si sposa tanto e si divorzia poco: la percentuale degli addii, infatti è del 4,97. A Castel Focognano, Montevarchi, Pieve Santo Stefano, Foiano della Chiana, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Bucine, Chitignano, Monte San Savino, Capolona, Castiglion Fiorentino, Laterina, Civitella e Bibbiena i divorzi si attesatano tra il 4 e il 5 per cento.

Dove invece l’amore dura più a lungo, come detto, sono i comuni di Sestino e Monterchi: rispettivamente con il 2,26 e il 2,49 per cento di addii.