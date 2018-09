“La tutela sanitaria della donna nelle fasi della vita”. A Montevarchi sindaco, ospedale e associazioni “scendono in piazza”

Il sindaco di Montevarchi, l’ospedale e le associazioni “scendono in piazza” per la salute della donna, con l’incontro dal titolo “La tutela sanitaria della donna nelle fasi della vita” che si terrà giovedì 6 settembre, alle ore 21.00, in Piazza Marchesi. L’iniziativa, inserita nel contesto della Festa del Perdono, è stata organizzata da Piazza Marchesi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Calcit Valdarno. Presenti: il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, il Direttore Sanitario della Asl Toscana Sud Est, Simona Dei, il Direttore del Presidio Ospedaliero della Gruccia, Daniela Matarrese, i medici specialisti, ma anche il Calcit Valdarno e il Gruppo Mamme per le Mamme Valdarno.

“Ringrazio le attività di Piazza Marchesi per lo spazio dedicato alle eccellenze del nostro ospedale e ai professionisti che ci lavorano – afferma il Sindaco Chiassai Martini – Un incontro da me molto sentito, rivolto alla donna che tendenzialmente è portata a curarsi di meno, a farsi carico dei figli, del marito, dei genitori, spesso dimenticandosi di se stessa. La consapevolezza e la prevenzione sono invece concetti fondamentali per la salute. E’ utile promuovere un’ informazione diretta sulle possibilità che la sanità territoriale può offrire nelle fasi della vita di una donna, dal punto nascita nel nostro ospedale che è un fiore all’occhiello per il parto in acqua, ai consultori giovanili e in gravidanza, al percorso di assistenza pre e post parto, fino ad affrontare le patologie più diffuse: tiroide, osteoporosi, menopausa. I cittadini potranno conoscere meglio questi servizi di cui andare fieri. Ricordo la battaglia che stiamo portando avanti in Valdarno proprio per la valorizzazione del presidio della Gruccia per ottenere la classificazione di primo livello con personale, risorse e posti letto adeguati alle professionalità e alle opportunità presenti nella struttura”.

“Una serata – prosegue la Dr.ssa Patrizia Bobini Dirigente medico della Direzione medica di Presidio Valdarno – in cui le donne possano soddisfare dubbi e perplessità con l’ausilio dei nostri medici specialistici e in maniera quasi interlocutoria. Una volta conclusi gli interventi, si potranno effettuare anche gli esami in loco della Moc con l’apparecchio portatile messo a disposizione dalla Asl”.

“Il Calcit – conclude il Presidente Piero Secciani – da sempre pone l’attenzione sull’importanza della prevenzione anche con progetti specifici sui corretti stili di vita e sull’alimentazione. La possibilità di partecipare a questa iniziativa, da condividere con i medici del Valdarno, ci mette ancora al centro di un percorso in cui crediamo da anni e che continuiamo a sostenere”.

Interverranno durante la serata: Dr. Luca Tafi, Direttore UO Pediatria all’Ospedale della Gruccia; Dr. Francesco Catania, Direttore UO Ostetricia; Dr.ssa Benedetta Meniconi, Ginecologa; le ostetriche: Stefania Mugnai, Chiara Botti e Veronica Vannucci; Dr.ssa Angela Gragnoli, Dirigente Medico UO Medicina Generale; Dr.ssa Lucia Palmerini, Responsabile UO Cardiologia; il Presidente del Calcit Valdarno Piero Secciani e Consuelo Magrini del Gruppo Mamme per le Mamme Valdarno.