La Settimana Santa che porta alla Pasqua: tutti gli appuntamenti della Diocesi aretina

Con la giornata di oggi, Domenica delle Palme ha preso ufficialmente il via la Settimana Santa che porterà i fedeli alle celebrazioni della Pasqua.

I prossimi appuntamenti della Diocesi guidata dall’arcivescovo Riccardo Fontana prevedono:

Martedì Santo, 27 marzo a Sant’Eusebio a Cegliolo di Cortona alle 21 ci sarà la Via Crucis dell’Unità Pastorale della Val di Loreto. Mercoledì Santo alle 12, in Vescovado si svolgono i tradizionali auguri ai membri della Curia. Il giorno seguente, Giovedì Santo alle 10 in Cattedrale si celebra la Messa Crismale trasmessa in diretta da TSD nel canale 85 e all’indirizzo www.tsdtv.it/live e alle 18 la Messa nella Cena del Signore anche questa in diretta nel canale 85 e all’indirizzo www.tsdtv.it/live. Venerdì Santo in Cattedrale alle 9 si celebrano l’Ufficio delle letture e a seguire le Lodi mattutine. Alle 20.30 mons. Fontana presiede la celebrazione della Passione del Signore che verrà trasmessa in diretta dall’emittente diocesana TSD nel canale 85 e all’indirizzo www.tsdtv.it/live seguita dalla Via Crucis che dal Duomo aretino arriverà fino alla basilica di San Domenico. Sabato Santo, giorno in cui la Chiesa si mette in silenzio in attesa del Risorto, si svolgono l’Ufficio delle letture e Lodi mattutine alle 9, mentre a partire dalle 23 inizia la Veglia Pasquale nel corso della quale è prevista l’iniziazione cristiana degli adulti e che anche in questo caso sarà possibile seguire in diretta su TSD nel canale 85 e all’indirizzo www.tsdtv.it/live.

Il giorno di Pasqua l’Arcivescovo sarà alle 10.30 in Cattedrale per la Messa e alle 18 nella Concattedrale di San Giovanni Evangelista in Sansepolcro. Le celebrazioni si chiudono il Martedì di Pasqua alla Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cortona quando alle 17.30 verrà celebrata una Messa e si svolgerà la tradizionale processione del Cristo Risorto.