“La settimana dell’acqua 2018” atelier e lezioni ludico-didattiche. Aperte le iscrizioni

Da lunedì 19 marzo a venerdì 23 marzo, per le scuole elementari dei comuni di Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Reggello, San Giovanni Valdarno.



Venerdì 23 e sabato 24 marzo, laboratorio interattivo Il gioco dell’acqua a ingresso libero ore 15.30, 16.15, 17, 17.45 per massimo 30 persone a turno.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus, il circuito teatrale della Toscana, insieme a Publiacqua, al Comune di San Giovanni Valdarno / Museo delle Terre Nuove e in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Reggello, propone La settimana dell’acqua un progetto nato per la promozione della Giornata Mondiale dell’acqua che cade ogni anno il 22 marzo. È rivolto alle classi delle scuole elementari di alcuni comuni del Valdarno che seguono una lezione ludico didattica sull’importanza dell’acqua a cura di Water Right Foundation e Publiacqua e partecipano all’atelier del TPO Il gioco dell’acqua, nel quale i piccoli vengono coinvolti in interazioni con immagini e suoni all’interno di una scenografia immersiva per giocare e conoscere l’acqua e capire che è un bene prezioso e fondamentale per “nutrire il pianeta e dare energia per la vita”.

LEZIONE LUDICO-DIDATTICA

a cura di Water Right Foundation e Publiacqua

Water Right Foundation e Publiacqua propongono incontri didattici dedicati ai temi del risparmio e corretto uso delle risorse idriche, dell’acqua virtuale e dell’impronta idrica. Le attività si avvalgono di supporti didattici originali e metodologie differenti che utilizzano esperimenti, giochi e animazione pedagogica.

durata: 35’

IL GIOCO DELL’ACQUA

a cura di Compagnia TPO, con Martina Gregori

L’atelier è concepito come un percorso attraverso vari ambienti nei quali l’elemento acqua è osservato da “un punto di vista bambino”. L’acqua è un elemento fluido capace di trasformarsi ed assumere varie forme. È un elemento essenziale per la vita. Ci avvolge e si muove intorno a noi e con il suo movimento genera suoni e rumori e ci parla di sé. Il progetto scenico è suddiviso in più quadri che nel loro insieme rappresentano il ciclo che questo elemento compie ripetutamente e incessantemente in natura.

La formazione delle nuvole, la pioggia, la neve, la grandine, il suo sgorgare da una sorgente e scorrere lungo un fiume fino ad arrivare al mare. Il ciclo dell’acqua si ripete così, sempre uguale, all’infinito.

Nel suo procedere il gocciolio, il fluire o l’ondeggiare dell’acqua diventano musica ed elementi ludici con i quali danzare e suonare. Il Gioco dell’Acqua è un atelier nel quale siamo, a turno, invitati a partecipare.

È infatti concepito in modo tale che il pubblico possa essere coinvolto in interazioni con immagini e suoni all’interno di un’installazione immersiva e possa partecipare attivamente per giocare e conoscere l’acqua, capendo che è un bene fondamentale per nutrire il pianeta e dare energia per la vita.

durata: 30’ fascia d’età: 6 – 10 anni

Info e prenotazioni: Museo delle Terre Nuove Tel. 055 9126213 info@museoterrenuove.it

Fondazione Toscana Spettacolo onlus Tel. 392 1651779 – 328 9296118 progettiscuola@gmail.com