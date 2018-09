E’ accaduto ieri sera, alle 19,55 per l’esattezza.

Un fulmine ha colpito un albero situato davanti al centro commerciale di Quarata.

L’evento fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza su cose o persone fatta eccezione per l’abete che invece è stato spezzato di netto.

Ecco le immagini fornite da un lettore che ha voluto condividere con la redazione.