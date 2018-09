La flotta Tiemme cresce, ecco 10 nuovi bus extraurbani: wi-fi gratis e videosorveglianza a bordo

Dieci nuovi bus in forza a Tiemme. Sono stati presentati stamani ad Arezzo e a Torrita di Siena. Si tratta di mezzi per tratte extraurbane: 6 a marchio Iveco CrossWay Pro, da 10,80 metri di lunghezza; 2 da 14 metri di lunghezza marca Scania; 2 da 12 metri di lunghezza sempre a marchio Scania.

Le caratteristiche tecniche:

I nuovi mezzi vanno a sostituire quelli più obsoleti presenti nel parco bus. L’operazione di ringiovanimento della flotta così prosegue, da gennaio sono entrati in organico 35 nuovi bus e altri 60 arriveranno nel corso del 2019.

Un investimento, precisano da Tiemme, fatto contestualmente al nuovo piano tariffario. E che vede quindi l’impegno del gestore unico (di cui Tiemme fa parte assieme alle altre aziende Tpl della Toscana) fino alla fine del prossimo anno, quando dovrebbe essere fatta chiarezza sulla gara per l’appalto del servizio attualmente congelata.

L’inaugurazione aretina si è svolta in piazza Sant’Agostino. Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente di Tiemme Massimiliano Dindalini, il direttore Generale Piero Sassoli, l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli e il consigliere provinciale Donato Caporali.

Tra i vari servizi, come detto, è compresa anche la videosorveglianza di bordo.

Parola poi anche alla Regione Toscana:

Questi nuovi bus extraurbani – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli partecipando al taglio del nastro – andranno a sostituire quelli più ‘anziani’ presenti nel parco mezzi di Tiemme, in modo da abbassare l’età dei bus in circolazione e di conseguenza aumentare sia il comfort che la sicurezza del viaggio. Il progressivo ‘ringiovanimento’ dei mezzi pubblici in circolazione è uno dei punti forti del contratto-ponte firmato dalla Regione con l’azienda One Scarl, di cui Tiemme fa parte. Abbiamo affidato per due anni il servizio pubblico su bus a One Scarl in attesa degli esiti della gara regionale sul tpl, ma abbiamo chiesto che molte dei miglioramenti previsti dalla gara venissero ‘anticipati’. Nei 2 anni di contratto, entreranno in servizio complessivamente oltre 400 nuovi autobus, che altrimenti non avremmo avuto. Così come la possibilità di geolocalizzare tramite AVM tutti i bus e poter tracciare il loro percorso, in modo che gli utenti sappiano esattamente dove si trova l’autobus e tra quanto arriverà. Sono passi in avanti importanti per un servizio migliore, in linea con i principali stati europei.