La finocchiona IGP sale di nuovo in cattedra. Il 10 aprile il Consorzio fa tappa a Caprese Michelangelo

Martedì 10 aprile presso l’Istituto Omnicomprensivo “A.Fanfani – A.M. Camaiti” di Caprese Michelangelo, si terrà la seconda tappa del percorso didattico intrapreso dal Consorzio della Finocchiona IGP.

Dopo il successo riscosso presso l’alberghiero di Montecatini Terme, il Consorzio sale nuovamente in cattedra per raccontare la storia che contraddistingue la regina dei salumi toscani e spiegare l’importanza della tutela del prodotto e del consumatore. I ragazzi della 5° classe faranno un viaggio all’interno della tradizione gastronomica toscana, che passa attraverso gli occhi di chi conosce l’importanza della qualità del prodotto e della produzione disciplinata della IGP.

“Abbiamo iniziato questo percorso con le scuole perché crediamo fortemente nei ragazzi e nel futuro che rappresentano. Loro sono un interlocutore ideale per veicolare il messaggio di qualità che portiamo con noi. Il concetto di qualità, l’importanza del disciplinare e il rispetto delle tradizioni del territorio, sono elementi fondamentali per la tutela e la diffusione della nostra gastronomia – afferma Francesco Seghi direttore del Consorzio della Finocchiona IGP” e pare fargli eco la prof.ssa Laura Cascianini, Dirigente Scolastico della scuola ospitante: “Il nostro istituto punta a valorizzare le eccellenze del territorio e ogni nostra attività laboratoriale si svolge con azioni di formazione-azione volta al recupero dei sapori nostrani e del loro migliore utilizzo in ambito gastronomico. Ragion per cui ci sembra un ottimo sodalizio quello che andremo a celebrare con il Consorzio.”