La Doc aretina Valdarno di Sopra sarà la prima d’Europa ad essere biologica per disciplinare

La Doc Valdarno di Sopra, nata nel 2011, sarà la prima Doc in Europa ad essere biologica per disciplinare. L’iter per raggiungere questo importante obiettivo, dovrebbe concludersi entro la vendemmia 2019 e solo i vini biologici potranno fregiarsi di appartenere alla denominazione Valdarno di Sopra. L’annuncio è del presidente del Consorzio della Valdarno di Sopra Luca Sanjust durante l’incontro dal titolo “Vino della Doc Valdarno di Sopra biologico per Disciplinare”, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2018. Sotto l’egida di Slow Food Toscana e Slow Wine, è prevista una degustazione guidata di aziende rappresentative della Doc Valdarno di Sopra, con Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine, Fausto Ferroni, coordinatore regionale Toscana della guida Slow Wine, e il segretario del Consorzio Valdarno di Sopra, Ettore Ciancico.