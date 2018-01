“La carriera dei dipendenti passa dalla valorizzazione della loro professionalità”

Convocata dalla presidente Giovanna Carlettini la commissione consiliare personale per il giorno giovedì 18 gennaio alle 12,30 in Sala Giostra del Saracino di palazzo comunale. La seduta si terrà in forma congiunta con la commissione controllo e garanzia di cui è presidente Francesco Romizi.

“Abbiamo ritenuto – sottolinea Giovanna Carlettini – di procedere a questa convocazione per rispondere alle richieste di molti dipendenti del Comune che hanno sottoposto alcune criticità emerse dal bando per l’assegnazione delle progressioni orizzontali che si è recentemente tenuto. Abbiamo chiesto che in merito intervengano l’assessore al personale, il segretario generale, il dirigente del servizio personale, i rappresentanti della Rsu. Finalità dell’incontro è quella di fare piena luce sulle modalità in cui le progressioni sono state assegnate e la relativa valutazione dei requisiti. Un passaggio necessario a nostro modo di vedere a tutela della trasparenza dei procedimenti e della professionalità dei lavoratori del Comune”.