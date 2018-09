Da lunedì primo ottobre l’offerta di appuntamenti online con il Comune di Arezzo si amplia all’Ufficio edilizia e Suap e all’Archivio storico e di deposito.

I tecnici dell’Ufficio edilizia e Suap saranno disponibili per offrire la propria consulenza sulle pratiche edilizie già presentate o da presentare a partire dal 15 ottobre con appuntamenti prenotabili fin dal 1 ottobre.

Gli operatori dell’Archivio storico e di deposito di via della Fiorendola saranno invece disponibili per la consultazione delle pratiche edilizie e per l’accesso agli atti conservati presso l’archivio già da lunedì 1 ottobre.

La procedura è molto semplice: accedendo ad agenda.comune.arezzo.it l’utente potrà scegliere il servizio per il quale desidera un appuntamento e decidere giorno e orario. In alternativa a quella online, ciascun servizio offre anche la possibilità di prenotazione telefonica: consultare le relative pagine informative, sempre nel sito istituzionale del Comune di Arezzo, per ulteriori dettagli.

Queste due nuove modalità si aggiungono a Unico per Te, attivo da febbraio, che consente di prendere un appuntamento presso lo Sportello Unico per i vari servizi erogati. Una modalità che è peraltro obbligatoria per potervi accedere il sabato mattina.