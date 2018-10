Istituti Masaccio e Marconi, verso un comprensivo da 1.800 studenti in Valdarno

A San Giovanni Valdarno si va verso un unico istituto comprensivo che mette insieme il Masaccio e il Marconi. Questo quanto scaturito da una mozione di Forza Italia in consiglio comunale, recepita dalla maggioranza e dal sindaco Viligiardi che mette insieme i due comprensivi per crearne uno solo che toccherà la punta di 1.800 studenti circa, un numero molto alto, che non ha nemmeno la città di Arezzo.

E’ una manovra di dimensionamento scolastico di cui si è parlato nell’ambito di un’assemblea sindacale giovedì scorso che ha visto i sindacati confrontarsi con il personale scolastico.

I genitori degli studenti non hanno accolto bene la notizia e si pongono in gran parte in dissenso con essa. Da parte del Movimento Cinque Stelle della zona è partito un volantinaggio informativo.

Intanto sullo scottante argomento è fissata una conferenza zonale che si terrà il 9 ottobre a San Giovanni Valdarno alla presenza della Flc Cgil di Arezzo.