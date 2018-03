Internet fino a 200 Mega al secondo, lavori in corso a Foiano

I lavori hanno interessato diverse zone del paese e già dalle prossime settimane famiglie e imprese foianesi potranno cominciare a usufruire di connessioni con velocità fino a 200 Megabit al secondo che miglioreranno nettamente l’esperienza della navigazione in rete e abiliteranno nuovi servizi.

Per le lavorazioni del centro storico -spiega una nota del Comune di Foiano – sono state utilizzate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che hanno minimizzato i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato e il deterioramento della pavimentazione. Questa moderna infrastruttura di rete contribuirà certamente allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. La connessione ad alta velocità consentirà inoltre di praticare il gaming on line multiplayer in alta qualità e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV.

“L’arrivo della banda ultralarga era una delle priorità del nostro mandato – ha commentato Francesco Sonnati, Sindaco di Foiano – Si tratta di una grande conquista al servizio delle imprese, la cui competitività oggigiorno passa necessariamente da infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. Foiano è un territorio ad alta valenza imprenditoriale, turistica, commerciale e questa nuova opportunità con la fibra ottica è di fondamentale importanza per questi settori.

Soddisfatto anche l’Assessore all’Innovazione Tecnologica Jacopo Franci: “Un progetto a cui abbiamo fortemente creduto che continua il percorso di innovazione a Foiano. Tanto è stato fatto i questi anni e con l’arrivo della banda larga il nostro paese sarà ancora più smart e tecnologico”.

Ad oggi l’intervento finanziato da Tim-Telecom Italia è concentrato nella zona del centro di Foiano con diramazioni nel circondario, le unità immobiliari raggiunte sono circa 2.500. Per le zone del territorio ancora non coperte il Comune ha siglato un accordo con Regione Toscana e Ministero dello sviluppo economico per la realizzazioni di reti in fibra ottica per la banda ultra larga e questi lavori prenderanno il via nei prossimi mesi.