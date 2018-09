“Integro, schietto, lungimirante”, il cordoglio del presidente della Provincia e del Pd per Vasco Acciai

Un messaggio pieno di cordoglio arriva dal Presidente dalla Provincia di Arezzo Roberto Vasai, per la morte di Vasco Acciai. “Un uomo integro, schietto, lungimirante, che ha dedicato una vita alla cosa pubblica, non solo nel Valdarno ma in tutto il nostro territorio provinciale , con battaglie che hanno posto le basi per la costruzione di una società migliore – dichiara Vasai-. Fu Assessore alla Provincia di Arezzo con delega all’agricoltura, difficile non ricordare la sua energia, la sua passione, la tenacia, il suo impegno di valutare tutto e ascoltare tutti, senza dimenticare nessuno, forte anche di un’esperienza maturata su vari fronti. Mi ha lasciato una grande eredità, avendo anche io ricoperto quell’assessorato. Un maestro per tutti noi politici, ma soprattutto se va un grande amico.”

Il ricordo di Albano Ricci segretario provinciale del Pd di Arezzo