Incidenti stradali: due decessi ogni 100 sinistri lungo le strade dell’Aretino. I dati

Nel 2017 in provincia di Arezzo sono stati rilevati 1.065 incidenti su un totale di 315.262 mezzi circolanti. I decessi sono stati 24 mentre i feriti 1.460. Ogni mille mezzi in transito nell’Aretino si sono verificati 3,38 sinistri mentre ogni cento incidenti 2,254 sono da annoverare come mortali.

Claudia Failli