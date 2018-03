Inaugurazione di una nuova Rsa a Pieve al Toppo

Sabato 10 marzo alle ore 11 verrà inaugurata la nuova sede della Residenza Sanitaria Assistenziale “Becattini” in via dei Boschi n.113 a Pieve al Toppo. Interverranno: Ginetta Menchetti, Sindaco di Civitella in Val di Chiana di Chiana, Elio Randellini, Assessore Politiche Sociali del Comune di Civitella in Val di Chiana, Enrico Desideri, Dir. Azienda USL Toscana Sud Est e Antonella Valeri, Resp.le Zona Distretto Arezzo.

La nuova struttura ha accolto la storica RSA “Becattini”, della quale ha mantenuto il nome, precedentemente ubicata a Civitella in Val di Chiana che grazie ai nuovi locali è diventata più moderna e funzionale. La nuova sede, disposta su due piani, è costituita da 12 camere con 2 letti. Ogni camera è dotata di aria condizionata, TV e bagno privato con servizio di chiamata e telefono cordless. Alcune camere al piano primo dispongono di ampi terrazzi. Al piano terra è stata individuata la zona pranzo e riposo in un’ampia sala luminosa con grandi finestroni alcuni dei quali permettono agli ospiti di accedere in una piacevole zona del portico, protetta con una struttura in vetro, prospiciente al giardino.

L’investimento effettuato dall’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana è stato notevole sia per la ristrutturazione e gli impianti che per l’acquisto di arredi. Il territorio di Civitella continua così ad avere un servizio prezioso rivolto alle persone anziane impossibilitate a rimanere temporaneamente o definitivamente al domicilio e che necessitano di un’assistenza socio sanitaria professionale.