Inaugurazione ExpoVillage ad Arezzo Fiere e Congressi

Al via Expovillage ad Arezzo Fiere e Congressi. È stata inaugurata a mezzogiorno l’iniziativa organizzata dall’associazione Ideare in collaborazione con In-Eventi e Puntoweb. Fino a domani ci saranno oltre 50 aziende con i loro prodotti e a possibilità di are acquisti con ritorno di denaro. Ricco il calendario di eventi tra spettacoli musicali e spazi riservati ai bambini. Imperdibile l’appuntamento a tavola con le eccellenze del territorio in continuità con il Festival del Territorio.

L’evento proseguirà domani dalle 10 alle 23, ad ingresso gratuito, con opportunità di shopping, svago e buon cibo all’insegna della qualità e del risparmio. Al taglio del nastro hanno partecipato gli organizzatori. Sul palco sono saliti Elena Bertolin della segreteria organizzativa dell’associazione Ideare che ha ricordato come è nata l’idea di Expovillage in prosecuzione dell’esperienza del festival del Territorio. Sono stati poi i responsabili Italia della rete Lyoness, Claudio Greco e Mauro Caretto ad aver sottolineato il crescente interesse di commercianti e consumatori alla formula del cahback capace di promuovere uno shopping di qualità che premia con un ritorno di denaro direttamente nelle tasche del consumatore.

L’assessore alle politiche sociali Lucia Tanti ha poi sottolineato l’importanza della finalità benefiche di ExpoVillage grazie alla generosità degli operatori che doneranno parte del ricavato della due giorni di Arezzo Fiere e Congressi alla sezione aretina dell’associazione Aism che combatte la sclerosi multipla.