Inaugurata nella caserma di Bibbiena la “stanza tutta per me” che accoglie donne abusate in famiglia

A Bibbiena, nella caserma dei Carabinieri, è stata inaugurata questa mattina la 117esima “stanza tutta per me” a livello nazionale e la seconda a livello provinciale per le emergenze legate al codice rosa. Il luogo, destinato ad accogliere quelle donne vittime di violenze soprattutto domestiche, è stato realizzato all’interno della caserma di Bibbiena grazie al sostegno dell’Associazione Soroptimist provinciale e del Rotary Club Casentino. All’evento hanno partecipato il prefetto di Arezzo che ha ringraziato l’Arma per l’impegno profuso nei confronti del contrasto e della prevenzione del fenomeno della violenza domestica contro le donne il comandante di Arezzo, il sindaco di Bibbiena Bernardini, il presidente del Rotary Roberto Francalanci, la presidentessa nazionale e quella provinciale di Soroptimist. Il presidente del Rotary ha voluto evidenziare l’impegno dell’associazione nei confronti delle fasce più fragili del nostro territorio a partire proprio.dai minori e dalle donne come quello della stanza dedicata al codice rosa. Lo stesso Francalanci ha evidenziato che il nostro territorio, seppur fortunato, lo scorso anno ha contato ben 22 accessi. La presidentessa Soroptimist nazionale ha fatto un encomio alle forze che hanno permesso l’apertura, nella sola provincia di Arezzo, di due stanze.

Il sindaco Bernardini si è complimentato con le forze dell’ordine che, con il loro operato, rendono possibile sinergie virtuose in seno alla rete contro la violenza sulle donne. “Avere sul territorio di Bibbiena una stanza dedicata a questa problematica e’ una cosa che mi riempie di orgoglio. Credo sia segno di attenzione, cura e responsabilità” ha commentato il sindaco.