In volo con il tricolore: prove generali per l’assemblea dell’associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia

Li avevano ammirati solcare il cielo con quella bandiera tricolore la seguito in una danza maestosa e suggestiva. Tanti quelli che con il viso rivolto verso il sole, si sono fermati un istante per guardare quell’inatteso spettacolo.

E’ nel giorno di Pasquetta che alcuni componenti dell’associazione Paracadutismo Etruria ASD hanno incantato Arezzo con un lancio davvero eccezionale.

Con il tricolore legato insieme al paracadute hanno galleggiato tra le nuvole atterrando nuovamente all’aeroporto. Un momento suggestivo quanto curioso che non è sfuggito all’occhio degli aretini.

Ma dietro quella “coreografia” così particolare in realtà si cela un momento di “lavoro” per l’Etruria ASD.

Il lancio infatti è stato fatto come prova per una manifestazione che verrà fatta il 22 aprile a chiusura dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Di seguito le immagini inviate alla nostra redazione dall’associazione aretina e realizzate durante il volo.