La notte delle riserve è arrivata, nonostante la pioggia che ha spaventato gli spettatori in due occasioni, tanto da spingerli a riversarsi sotto le Logge. Poi la manifestazione è partita.



Questa sera in lizza scendono i cavalieri non titolari coloro che, tutto l’anno, affiancano i giostratori dei quattro quartieri e si allenano con loro.

Come stabilito dall’estrazione delle carriere il primo quartiere a scendere in lizza sarà Porta del Foro che schiera Gabriele Innocenti e Roberto Gabelli. Seguono Porta Santo Spirito, reduci dalla vittoria di della scorsa edizione, Elia Pineschi e Andrea Bennati proveranno di nuovo a imporsi. Porta Crucifera schiera Filippo Fardelli e Jacopo Francoia. Per ultimi Porta Sant’Andrea, Saverio Montini e Francesco Rossi.

23:00 Francesco Rossi detto Tallurino è pronto per la seconda carriere di Sant’Andrea. E’ in sella a Roky e si dirige al pozzo, riceve la lancia e punta al Buratto. Appare chiaro che ci saranno gli spareggi. rossi colpisce un quattro orizzontale in maniera tranquilla, probabilmente questo gli ha chiesto il quartiere.

23:00 L’Araldo conferma, è un tre. Anche Porta Crucifera è fuori dalla competizione.

Francoia non ha fatto un tiro nitido, dalla nostra postazione appare sbaffato sul quattro verticale e sullo spicchio di tabellone che tocca il tre.

22:56 E’ la volta di Jacopo Francoia che si porta al pozzo con Carlo Farsetti, riceve la lancia. il suo compagno nella prima carriera aveva fatto un bel cinque. Serve almeno un quattro per tentare gli spareggi.

22:54 L’Araldo conferma la nostra sensazione, è un due quello di Elia Pineschi. Porta Santo Spirito esce dalla Prova Generale con un totale di soli quattro punti.

22:50 Tocca al secondo giostratore di Porta Santo Spirito, Elia Pineschi su Denny. E’ già al pozzo, si gira e parte. Colpisce il Buratto, ma non è soddisfatto.

22:48 Ed è cinque anche per Roberto Gabelli, Porta del Foro si porta così a nove.

22:45 Si ricomincia. tocca a Porta del Foro con Roberto Gabelli in sella a Pampero 09. E’ già al pozzo con la lancia in mano. Parte e colpisce nel centro del tabellone, i quartieristi giallo cremisi esplodono, grandi applausi di tutta la piazza per lui. E poi l’abbraccio con collega Gabriele Innocenti.

22:43 Ricapitoliamo dopo le prime quattro carriere: Porta del Foro: quattro Porta Santo Spirito: due Porta Crucifera: cinque Porta Sant’Andrea: cinque

22:42 Punteggio letto velocemente, l’Araldo conferma: è un cinque.

22:40 Per Porta Sant’Andrea è già in sella Saverio Montini con Conte Darko di Gazzara. Lo accompagna al pozzo Manuele Formelli. Lancia in resta, sicuro, colpisce il tabellone, è felice, il punteggio sembra alto, il centro. Si mostra alla giuria, riconsegna la lancia, scende e abbraccia l’amico Francesco Rossi.

22:37 E’ un cinque, lo confermal’Araldo dal microfono, una lettura veloce del tabellone da parte della giuria, il tiro è apparso a tutti nitido.

22:33 Tocca a Porta Crucifera con Filippo Fardelli in sella ad Asia. Si porta al pozzo prende in consegna la lancia, la stende dietro Borgunto e poi decide di partire. La piazza esplode e si sente la voce dello stesso Fardelli. Appare un centro più netto. Torna sotto la giuria mostra bene la maglietta dopo quanto successo nell’edizione di giugno, quando un colpo di mazzafrusto non fu visto dalla giuria.

22:31 Francesco Sebastiano Chiericoni riceve il punteggio. Il primo cavaliere del Quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 2. Inaspettatamente.

22:27 Si prepara in sella ad Alex Andrea Bennati per Porta Santo Spirito. Si dirige sicuro al pozzo, riceve la lancia, parte il tiro è un po’ sbaffato, dalla nostra postazione sembra aver toccato sia il quattro verticale che il cinque, le facce giallo blu sono molto soddisfatte. Attendiamo l’Araldo.

22:25 Punteggio consegnato arriva nella mani dell’Araldo. Il primo cavaliere del Quartiere di Porta del foro ha marcato punti 4. Applausi per Innocenti, ma anche un po’ di delusione.

22:22 Gabriele Innocenti è al pozzo, ha la lancia in mano, il cavallo scatta un po’, esce dalla visuale di Borgunto e parte. Una bella carriera, esulta e grida: ai suoi occhi e a gran parte della piazza appare un cinque. Cori dallo spicchio di quartieristi di Porta del Foro.

22:18 Prova del Buratto andata buon fine con il colpo di lancia del vice maestro di lancia Salvicchi. L’Arlado chiama il primo giostratore di Porta del Foro: è Gabriele Innocenti in sella a Grace Cloner detta Chicca.

22:14 Terra d’Arezzo un cantico… L’inno della Giostra riecheggia fino al cielo sopra piazza Grande. Il pubblico è in piedi. “Galoppa galoppa mio bel cavalier, tu sei la speranza del nostro destin….”

22:12 Al campo, alla battaglia, all’armi, all’armi! Disfida di Buratto letta. Lisandrelli chiede permesso a correre la Prova Generale, l’Araldo legge la biografia di Dario Bonini storico Maestro di Campo, prematuramente scomparso.

22:08 Entrano i capitani dei quartieri con le relative casate. Dante Nocentini guida il gruppo di Porta del Foro. Marco Geppetti è alla testa delle casate di Porta Santo Spirito, segue Rodolfo Raffaelli per Porta Crucifera e Mauro Dionigi per Sant’Andrea.

22:06 L’ingresso in piazza adesso è annunciato per il Maestro di Campo Ferdinando Lisandrelli e del vice Carlo Umberto Salvicchi.

22:05 Continua l’ingresso in piazza dei figuranti, arrivano i vessilli simbolo della città di arezzo con la parte Guelfa e Ghibellina, segue il trofeo della Prova Generale dedicata al compianto Dario Bonini portato dai fanti del Comune dell’associazione Signa Aretii.

22:00 L’Araldo chiama i giostratori sulla lizza. Porta del Foro schiera Gabriele Innocenti e Roberto Gabelli. Seguono Porta Santo Spirito, con Andrea Bennati e Elia Pineschi. Porta Crucifera schiera Filippo Fardelli e Jacopo Francoia. Per ultimi Porta Sant’Andrea, Francesco Rossi. e Saverio Montini.

21:56 Si sta completando l’ingresso in piazza degli armati dei quattro quartieri secondo l’ordine di estrazione della carriere: Porta del Foro, Porta Santo Spirito, Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea.

21:45 Dopo l’esibizione degli sbandieratori entrano i musici. Sentite i tamburi e le chiarine da casa? Pioggia praticamente cessata, la manifestazione procede spedita e in orario.

21:40 Mentre sfilano gli sbandierayori, ricomincia a piovere. Il tempo è molto incerto, difficilmente si riuscirà ad arrivare in fondo alla Prova Generale. Tanti ombrelli aperti in tribuna.

21:35 Ingresso in piazza dell’Araldo, dei paggi e delle damigelle dei quattro quartieri, seguiti dalla Magistratura della Giostra, presieduta da Messer Marco Dioni.

