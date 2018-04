Il palazzo del Comune e tre macchine parcheggiate. Serve una nuova immagine di Arezzo anche all’Italia in Miniatura

E’ un parco di divertimenti, un’attrazione in voga dagli anni ’70 quando fu inaugurato su iniziativa di Ivo Rambaldi. L’Italia in Miniatura di Rimini ospita ancora tanti visitatori, la prima ondata del 2018 probabilmente è stata quella del weekend di Pasqua, quando anche qualcuno di noi c’è stato.

Tra l’entusiasmo dei bambini e il riconoscimento delle città già visitate, la delusione degli aretini presenti è arrivata quando sono giunti alla Toscana.

Ecco la torre di Pisa, il monumento sulla piana di Campaldino a Poppi, la maestosa piazza del Campo e poi c’è una piccola riproduzione del palazzo del Comune che sparisce alla vista dei più che si soffermano a vedere la piazza di Siena e poi spostato lo sguardo sui monumenti di Roma nell’altro lato del viale.

La foto di piazza del Campo e sullo sfondo a destra, il piccolo Comune di Arezzo

“Ah questa è Arezzo” ha commentato un visitatore del nord Italia, mentre gli aretini tra sé dicevano che proprio non era ben rappresentata.

Palazzo dei Priori, seppur bello e dal valore storico, non è il monumento che rappresenta di più la città di Arezzo. Poteva essere scelta la Piazza del Vasari, oppure la Cattedrale solo per citare due banali esempi. Così non fu fatto oltre 40 anni fa e così è rimasto. Ma adesso da Arezzo potrebbe partire una richiesta indirizzata agli attuali proprietari. Potrebbe essere l’assessore al turismo stesso che con l’intento di promuovere la città, chieda di sostituire il monumento o almeno di affiancarne un altro al palazzo del Comune.

“Beh le macchine lì parcheggiate rispecchiano la realtà” ha commentato qualcuno ben attento, per il resto “non è un bel servizio alla città”, condivido i più.

Se Fuori Roma di Concita De Gregorio ha fatto discutere per i suoi contenuti, dal punto di vista delle immagini è stato sicuramente un bello spot per la città, questo invece non rende onore alle bellezze architettoniche, storiche e artistiche della città di Francesco Petrarca e di Giorgio Vasari.