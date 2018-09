Ci sarà anche il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, domani e mercoledì, ai funerali rispettivamente di Piero Bruni e di Filippo Bagni, i due impiegati dell’Archivio di Stato morti soffocati dal gas argon lo scorso giovedì mattina. La notizia è stata confermata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che già nei giorni scorsi aveva annunciato la possibile presenza.

“Un atto di straordinaria sensibilità, quello usato dal Ministro – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – che ha scelto di essere presente alle esequie di entrambi i dipendenti che hanno perso la vita nel tragico incidente accaduto giovedì, e che per volontà delle famiglie si tengono in giorni diversi. Una presenza non certo ordinaria, che testimonia il massimo rispetto per il dramma delle famiglie colpite e per la città, e che prova la massima attenzione a quanto accaduto che evidentemente il Ministero intende riservare”.