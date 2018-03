Il Comune di Castelfranco festeggia due cittadini centenari ospiti della Rsa

Lunedì prossimo 19 marzo due cittadini del nostro comune, ospiti della Residenza Sanitaria Assistita di Castelfranco di Sopra festeggeranno il secolo di vita. Spengeranno insieme le candeline, in una festa organizzata per loro dal Comune, Mariannita Vannini, nata a Terranuova B.ni l’11 marzo 1918 e Antenore Peretoli nato a Meleto di Cavriglia il 19 marzo 1918. I due anziani, da anni assistiti alla RSA comunale, proprio lunedì saranno salutati dal Sindaco Cacioli e dagli assessori del comune e festeggeranno il loro compleanno insieme a tutti gli altri ospiti della struttura, agli operatori sanitari, parenti ed amici. La festa prenderà il via alle ore 15.30 presso la RSA Cellai Donati Brachetti Polverini di Via Roma a Castelfranco di Sopra.