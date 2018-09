I migliori servizi online per ridurre i costi e migliorare la produttività della propria attività

Risparmiare tempo è denaro è sicuramente una priorità per tutti quelli che portano avanti una propria attività, soprattutto per chi è magari agli inizi, ha appena lanciato la propria start-up e deve prestare particolare attenzione al contenimento dei costi. E a volte per farlo basta qualche piccolo trucco. Ad esempio servendosi di servizi online specializzati spesso è possibile tagliare i costi in maniera significativa, risparmiando tempo grazie alle risorse che il web mette a nostra disposizione.

Partiamo dall’ottimizzazione e dall’organizzazione. Su internet sono disponibili numerosi tool e app in grado di semplificare i processi e renderci la vita un po’ più facile.

Comunicare al meglio

Slack è ad oggi una delle migliori app per quanto riguarda la produttività aziendale, che permette di creare dei workspace per ogni team e ottimizzare così il lavoro. Si tratta di una chat condivisa, anche se chiamarla chat è sicuramente riduttivo. Slack è nato per caso, per coordinare la comunicazione tra i creatori di un videogioco, basandosi sul protocollo IRC. Il progetto del videogioco è stato abbandonato, ma il suo fondatore, Stewart Butterfield, già fondatore del servizio di condivisione foto Flickr, ha deciso di rivisitare questo prodotto e di lanciarlo sul mercato proponendolo come strumento innovativo per la collaborazione online, e da lì a poco tempo ha conosciuto un successo straordinario. Slack permette quindi di comunicare in maniera efficace, riducendo sensibilmente il numero di e-mail, e di condividere informazioni e documenti in maniera più organizzata ed efficace.

Organizzare il lavoro nel tuo team

Asana è una piattaforma di task management studiata appositamente per organizzare al meglio il lavoro all’interno del proprio team. All’interno di ogni team sono gestiti dei progetti, e all’interno dei progetti possono essere assegnati diversi task. Ciascun membro può creare nuovi task ed assegnarli a se stesso o ad altri membri del team, attribuire ad esso una scadenza ed organizzare così il workflow nel modo più efficiente possibile.

Creare grafiche accattivanti

Non tutti possono permettersi un grafico, soprattutto chi ha appena avviato la propria attività e magari deve stare particolarmente attento alle spese. Fortunatamente anche per questo c’è un tool online che viene in nostro aiuto. Canva permette infatti di creare grafiche online accattivanti in maniera semplice e intuitiva, adatte a diversi scopi. Una vera manna dal cielo per chi ha poche competenze in ambito grafico. Certo, un grafico professionista è in grado di fornire lavori più personalizzati e originali, ma anche con questo tool si riescono a raggiungere risultati davvero notevoli. Che si tratti di un layout per il proprio sito, di un banner, di un’immagine per Instagram o di un’infografica, Canva permette di realizzarla in modo semplice e gratuito.

Stampare e personalizzare documenti e materiali promozionali

Quando si parla di costi aziendali, una nota dolente è certamente quella dei costi di stampa: cataloghi, materiale per presentazioni, brochure, volantini, biglietti da visita, materiali promozionali o persino espositori, bandiere e roll-up da fiera… Tutto questo ha ovviamente dei costi rilevanti, specie per le aziende e le attività che devono stamparne in ampia scala. Questo costo può però essere ammortizzato sensibilmente se ci si rivolge a un servizio di stampa e tipografia online, come quello di Onlineprinters. Un servizio di questo tipo consente di creare e personalizzare tutto quello di cui si ha bisogno, con tempi di spedizione estremamente ridotti, in pochi semplici click.

Insomma, con qualche piccolo accorgimento è sicuramente possibile ottimizzare la capacità produttiva della propria attività, riducendone sensibilmente i costi. Slack, Asana e Canva sono tutti disponibili in versioni gratuite, che già consentono di fare molto. Chi avesse delle esigenze particolari può comunque scegliere le versioni premium, che offrono feature mirate e soluzioni personalizzate mirate a massimizzare la produttività e permettendo quindi di risparmiare tempo e denaro.