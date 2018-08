di Alfredo Strazzullo

Una città senza alberi certamente si presenterebbe più brutta è inospitale. Gli alberi arricchiscono con la loro bellezza l’aspetto di piazze e viali. Sono capaci di catturare le polveri. Con le chiome attenuano i rumori del traffico e le elevate temperature estive, producono ossigeno e assorbono anidride carbonica. Elementi preziosi dunque. Certamente da tutelare e valorizzare.

Ci dimentichiamo spesso però, che gli alberi sono organismi e come tali possono deperire e disseccarsi anzitempo. è opportuno, pertanto, osservarli periodicamente per intervenire ogni qual volta si rilevino sintomi di sofferenza. Ippocastani, platani, olmi, cipressi, sono le specie che richiedono maggior attenzione, essendo spesso interessati da avversità parassitarie.

L’ippocastano, ad esempio, viene solitamente colpito da Guignardia aesculi, un fungo fogliare e infestato da Cameraria ohridella, un insetto fitofago recentemente introdotto in Italia dai paesi dell’est. Il risultato si traduce nel suo complesso in un vistoso disseccamento delle foglie e nella loro caduta anticipata. Ad Arezzo questa sindrome è ben visibile in molti ippocastani, anche quelli lungo via Tarlati.

Pure i platani non se la passano meglio degli ippocastani. Un insetto alato, comunemente conosciuto col nome “tingide americana” (Corythucha ciliata), è solito a infestare la pagina inferiore delle foglie per nutrirsi della linfa contenuta nei tessuti. Il risultato si manifesta con un vistoso ingiallimento della chioma. Parassiti fungini del platano sono anche Gnomonia platani, agente del disseccamento primaverile dei germogli e il più temuto Ceratocystis fimbriata, agente del cosiddetto cancro colorato che, a pochi mesi dall’infezione, può provocare il disseccamento dell’intero albero.

Come intervenire? È evidente che la profilassi e la terapia più opportune siano diverse caso per caso. Nella lotta all’afide del cipresso si procede generalmente con il lavaggio delle chiome con potenti getto di acqua. Nel caso della processionaria del pino e della tingide americana si eseguono di solito iniezioni di fitofarmaci nel fusto. Altre volte è necessario invece recidere le parti legnose infette arrivando anche ad abbattere l’intero albero se l’infezione si presenta particolarmente estesa. E’ il caso, ad esempio, del “cancro corticale del cipresso” o del temuto “cancro colorato del platano”. La mancata o la tardiva eliminazione delle parti legnose infette favorirebbe oltretutto, la propagazione del parassita agli alberi limitrofi.

Una recente immagine degli ippocastani sofferenti di Via Tarlati.



Necrosi dei tessuti fogliari degli ippocastani di via Tarlati.



Chioma di un piccolo platano di via Signorelli, ingiallita dalla tingide americana.



Adulto di tingide americana del platano (Corythucha ciliata).