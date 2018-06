Governo del territorio, Dire e Fare domani fa tappa ad Arezzo

Va avanti il percorso de ‘La nuova stagione del territorio’, iniziativa di Anci Toscana e Regione organizzata nell’ambito di Dire e Fare, che sta toccando le principali città toscane con cinque incontri territoriali per presentare e discutere innovazioni e opportunità della nuova normativa regionale su urbanistica e paesaggio. Domani, 13 giugno, il tour si fermerà ad Arezzo, alla Casa della Musica, dove dalle 9.30 amministratori, dirigenti, tecnici, professionisti affronteranno il tema dello sviluppo e dell’urbanistica, partendo dal lavoro fatto in questi anni per costruire le basi per quello futuro.

Ad aprire i lavori saranno Alessandro Ghinelli, vicepresidente Anci Toscana e sindaco di Arezzo, e Vincenzo Ceccarelli, assessore al Governo del Territorio della regione. Poi le relazioni e gli approfondimenti tecnici, a cui seguirà la tavola rotonda con Sergio Chienni, vicepresidente Anci Toscana e sindaco di Terranuova Bracciolini; Michele Mariottini, Consigliere Rete Toscana delle professioni; Anna Di Bene, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo; Andrea Sereni, presidente Camera di Commercio di Arezzo. Concluderà l’assessore Ceccarelli.