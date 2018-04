Giovani e nuove tecnologie, un incontro sull’uso consapevole dei dispositivi informatici

Casa Thevenin in collaborazione con la dottoressa Elisa Marcheselli, esperta del settore, organizza un convegno aperto a tutta la cittadinanza, sull’uso consapevole delle nuove tecnologie” proprio nei locali di via Sassoverde, 32 il prossimo 7 Aprile alle ore 15:30. “Ancora un momento informativo importante, che vuol mostrare quanta attenzione la nostra Fondazione pone ai problemi della società attuale, dei giovani e non solo, l’uso smisurato e controproducente delle nuove tecnologie è diventato oggi una vera e propria patologia, alla quale serve porre rimedio, studiarla e possibilmente cercare soluzioni efficaci, ecco perché abbiamo inteso organizzare un pomeriggio all’insegna della formazione, alla quale parteciperanno oltre alla relatrice, la dottoressa Marcheselli, esperti del settore, come il dottor Becattini, Responsabile del SERT-ASL, educatori, insegnanti e speriamo tanti ragazzi, ma anche adulti” chiosa il Presidente Sandro Sarri.