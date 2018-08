Giostra: logistica e sicurezza sul tavolo del Comune. Gamurrini: “Meno posti in piedi, così impone la legge”

Le norme per la sicurezza sono rimaste invariate.

A variare è invece il numero dei posti (in piedi) previsti in all’interno del perimetro di Piazza Grande. Una flessione che, rispetto a quanto inizialmente stimato, sarà praticamente impercettibile a colpo d’occhio.

E’ il vicesindaco, nonché assessore alla Giostra del Saracino, Gianfrancesco Gamurrini a sottolineare come la logistica in vista dell’avvio della 137^ edizione della competizione cavalleresca sia già partita a pieno ritmo.

Dallo scorso anno, in seguito ai fatti di piazza San Carlo a Torino, la stretta sulla sicurezza si è fatta sentire anche ad Arezzo. Uscite di sicurezza, vie di fuga, controlli e niente bottiglie di vetro all’interno della piazza. Queste alcune delle misure adottate e alle quali, su disposizione di prefetto e questore, si sono aggiunti anche prefiltraggi, controlli più accurati, cartellonistica, personale addetto alla sicurezza e steward.

Per il prossimo 2 settembre saranno anche apportate delle piccole modifiche al numero di persone che potranno assistere alla manifestazione all’interno di piazza Grande.

Per l’esattezza 199 tagliandi non saranno stampati e altrettanti spettatori non potranno assistere alla manifestazione.

Le ragioni sono tutte da ricercare nelle recenti disposizioni in materia di sicurezza durante i pubblici spettacoli.

“Di fatto – spiega il vicesindaco Gamurrini – la commissione comunale sul pubblico spettacolo e sulla base delle nuove normative sulla sicurezza ha disposto la diminuzione dei posti in piedi che passano da 2.449 a 2.250. Una piccola riduzione rispetto a quanto sembrava inizialmente”.

Già perché stando alle direttive ministeriali i tagli avrebbero potuto essere oltre mille. Il tutto per garantire un agevole accesso alle vie di fuga previste in caso di necessità o evento eccezionale. E’ stato in seguito a delle nuove misurazioni disposte dalla commissione comunale che le limitazioni sono state decisamente inferiori.

“Essenzialmente – prosegue il vicesindaco – le norme sulla sicurezza sono rimaste invariate. Abbiamo provveduto ad un ricalcolo più puntuale. Ci saranno dei vantaggi per chi organizza gli eventi come ad esempio il numero degli steward presenti in piazza che dovrebbe diminuire. Questo ovviamente perché anche il pubblico sarà leggermente inferiore alle scorse edizioni. Complessivamente però è rimasto tutto invariato”.

Per quello che riguarda i divieti è invece in vigore la consueta ordinanza dove viene disposto che: