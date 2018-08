Giostra e Fiera: riunito ad Arezzo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Prefetto di Arezzo, Anna Palombi, ha presieduto, nella mattinata di ieri, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata all’esame conclusivo della cornice di sicurezza delle manifestazioni che interesseranno il centro storico del capoluogo aretino nel prossimo fine settimana.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituzione Giostra del Saracino, i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed i rappresentanti del Servizio 118 della ASL.

La città di Arezzo ospiterà, infatti, il prossimo 2 settembre, nella suggestiva cornice di Piazza Grande, la 137esima edizione della Giostra del Saracino “antico gioco cavalleresco”, che vede contrapposti i quattro quartieri cittadini.

La manifestazione sarà preceduta da una serie di iniziative collaterali, tra cui, il tradizionale Corteo Storico che, nella giornata di domenica, prima della competizione attraverserà il centro cittadino per concludersi in Piazza Vasari.

Contestualmente alla Giostra si terrà anche la Fiera Antiquaria che, per l’occasione abbandonerà la tradizionale collocazione nelle vie cittadine per trasferirsi nella parte alta della città nella zona ricompresa tra il Duomo e la Fortezza Medicea.

La concomitanza dei due importanti appuntamenti, fortemente avvertiti dalla cittadinanza locale che, tuttavia, per la notorietà acquisita, richiamano anche un notevolissimo afflusso turistico nella città, ha reso pertanto necessario un momento di sintesi per la verifica integrata del dispositivo generale di sicurezza.

Nel corso della seduta, speciale attenzione è stata – pertanto – riservata all’esame di tutte le procedure di emergenza con particolare riguardo all’ integrazione tra i diversi scenari della Giostra del Saracino e della Fiera Antiquaria.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza dei Sindaci interessati si è altresì occupato della verifica dei dispositivi di sicurezza del Palio della Balestra, cerimonia storica che si svolgerà nel Comune di Sansepolcro la seconda domenica di settembre, nonché della Festa del Perdono di Terranuova Bracciolini che avrà luogo a fine settembre nella cittadina valdarnese anch’essa con un forte richiamo di pubblico.