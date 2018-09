Giornata europea delle lingue: ad Arezzo iniziative nel campus del Pionta e alla Borsa merci

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Giornata europea delle Lingue, iniziativa del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea che si svolge ogni anno il 26 settembre per promuovere la diversità culturale e linguistica del nostro continente, favorire l’apprendimento delle lingue, dentro e fuori la scuola, per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale.

E’ il corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa del Dipartimento dell’Università di Siena, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo e il co-finanziamento della Commissione Europea – Progetto Europe Direct di Ateneo a organizzare gli eventi ad Arezzo dove, oltre alle lingue europee – inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo – si insegnano anche il cinese e l’arabo, corsi attivati da alcuni anni nel campus universitario del Pionta.

Molti istituti superiori di Arezzo e provincia hanno già aderito all’evento, che si svolgerà dalle ore 9,30 presso la Borsa merci in piazza Risorgimento. Sono previste alcune lezioni divulgative dedicate non solo alla didattica delle lingue, ma anche alla descrizione di curiosità sulle lingue nel mondo, insieme ad altre sull’inglese in Europa dopo la Brexit e sull’insegnamento della lingua cinese ai bambini nei diversi contesti scolastici, in Italia e in Cina, a seconda dei casi appresa come lingua materna, lingua straniera o seconda lingua.

Interverranno la direttrice del Dipartimento universitario Loretta Fabbri, il presidente del corso di laurea in Lingue, Roberto Venuti, il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni, i docenti Giuseppe Patota, Silvia Calamai, Laurie Anderson, Corinne Matrat, Nathalie Galesne, Maria Omodeo, Julio Perez-Ugena Partearroyo, Letizia Cirillo e Alessandra Carbone. Elisabetta Di Benedetto presenterà le attività di informazione e formazione del centro Europe Direct e dello Sportello Internazionalizzazione, entrambi attivi nella sede universitaria del Pionta. Nel pomeriggio, dalle ore 14, le iniziative si sposteranno al Pionta per le attività di laboratorio.

Il programma della Giornata è pubblicato nel sito del Dipartimento universitario www.dsfuci.unisi.it.