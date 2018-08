Giorgione fa scuola ai giovani aspiranti chef aretini

In partenza corso professionale gratuito per under18 con ottime possibilità di trovare lavoro. Un’occasione per chi ha lasciato la scuola: diventare chef con Giorgione.

L’agenzia di formazione e orientamento Pratika Onlus, con sede ad Arezzo, da anni impegnata sul fronte della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica, è riuscita nell’intento di coinvolgere, all’interno del proprio corpo docenti, lo chef Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, noto conduttore televisivo, scrittore, gastronomo e ristoratore italiano.

Pratika ha, come associazione, lo scopo di rivolgersi a utenze come i dropout, che avendo lasciato la scuola prima di raggiungere un diploma sono fortemente a rischio di marginalità, e ha quindi lo scopo di DARE UNA SECONDA OPPORTUNITA’; per questo motivo ha sempre scelto e formato per i propri progetti docenti e consulenti eccellenti, proponendo l’adozione di didattiche attive, innovative, fortemente operative.

L’agenzia aretina, il cui lavoro si sviluppa attorno al metodo dell’orientamento narrativo, ha quindi proposto al popolare e carismatico Chef di incontrare i ragazzi per raccontare la sua esperienza, con uno scopo orientativo e motivazionale e anche per mettere le “mani in pasta” seguendo i suoi preziosi consigli. Durante l’incontro Giorgio Barchiesi racconterà ai giovani aspiranti cuochi la sua storia e condividerà con loro alcuni segreti della sua cucina. Com’era Giorgio Barchiesi – Giorgione – a 16 anni? Cosa faceva? Quali erano i suoi sogni? Quale percorso ha intrapreso e cosa ha fatto per diventare cuoco?

Lo Chef ha fatto della sua cucina genuina, golosa, tradizionale un vero e proprio marchio distintivo ed è la stessa che si ritrova sulle tavole del suo ristorante di Montefalco. Un ottimo esempio per chi lascia la scuola con l’obiettivo di intraprendere la strada per diventare cuoco.

I corsi di qualifica professionale rivolti ai giovani under 18 che hanno abbandonato la Scuola, saranno uno ad Arezzo e uno in Valdelsa. I corsi “Quinto e Quarto” e “Monster Chef” sono gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. I corsi sono organizzati in collaborazione con: POR FSE, Giovani sì, Unione Europea Fondo Sociale Europeo, Repubblica Italiana e Regione Toscana. Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 9744 del 03/07/2017 – Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del 21/12/2017 Progetto n. 189.876 finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo

Associazione Pratika ONLUS (AR0442) – Etrusca Form srl (MS0744) – ISIS G. Vasari (FI0573).

“Quinto Quarto: Operatore della Ristorazione Indirizzo Preparazione Pasti” è la qualifica professionale che i giovani aretini, minori di 18 anni che hanno lasciato la scuola, possono ottenere iscrivendosi entro il 15 settembre al corso gratuito che si svolgerà ad Arezzo. Le iscrizioni possono essere inviate attraverso il sito di Pratika oppure presentandosi presso i nostri uffici.

Chi è l’Operatore della Ristorazione Indirizzo Preparazione Pasti? E’ addetto all’approvvigionamento della cucina, alla conservazione e al trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti. Con questo corso si ottiene la qualifica per i possibili sbocchi professionali. Una prima parte del corso sarà teorica e si svolgerà presso l’Agenzia di Formazione e Orientamento Pratika Onlus di via Ombrone ad Arezzo; la seconda parte del corso, per un totale di 2.100 ore, sarà invece pratica con stage professionalizzanti in azienda e con lezioni laboratoriali.

Il corso unisce alla parte teorica e pratica, una parte orientativo motivazionale in virtù del fatto che è rivolto a minori di 18 anni che hanno abbandonato la scuola, ma che possono ottenere una qualifica professionale con ottime prospettive di occupazione.

L’iscrizione è aperta fino al 15 settembre per il corso di Arezzo. Per info e iscrizioni info@pratika.net 05757/380468 www.pratika.net