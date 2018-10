Gioia al canile per l’adozione del gattino tripode: “A soli 2 mesi fu abbandonato su una strada con le zampe fratturate”

Quella che raccontiamo oggi è una storia lieto fine. Una storia il cui inizio, in salita, era stato narrato alcune settimane fa. Il protagonista è un gattino di pochi mesi trovato sul ciglio di una strada a Puglia a inizio agosto. “Era in pessime condizioni – hanno raccontato i volontari dell’Enpa -, aveva la zampa anteriore sinistra rotta e come se non bastasse il plesso brachiale dell’altra zampa lesionato. Dopo un mese di cure lo sfortunato gattino stava meglio. È stato infatti operato e la zampina rotta è guarita mentre per l’altra zampa non c’è nulla da fare”.

Inizialmente i veterinari hanno cercato di salvarla. “Ma in seguito si è resa necessaria l’amputazione perché la zampina dove il nervo era stato lesionato era diventata solo un intralcio”.

Nel frattempo era stato lanciato un appello per l’adozione: i volontari cercavano una famiglia che potesse accoglierlo in un appartamento viste le sue condizioni.

E la scintilla, complice anche l’articolo pubblicato lo scorso 10 settembre, è scoccata. “Il gattino tripode – annunciano con gioia sul gruppo Facebook i volontari dell’Enpa – ha trovato una famiglia” e per lui adesso, finalmente, la vita inizierà a sorridere.