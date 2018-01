Adesso anche le scuole dell’infanzia, gli sportelli bancomat ed i compro‐oro (così come inserito anche al’interno del Regolamento Comunale che Anci ha inviato a tutti i Comuni toscani), entreranno a far parte dei luoghi sensibili nelle cui vicinanze non sarà possibile i gioco d’azzardo. Da oggi sarà introdotto l’obbligo di formazione per gestori e personale operante nell’ambito dei centri scommesse e di spazi per il gioco e l’applicazione della norma ai centri di scommessa che da oggi comprendono strutture dedicate “anche in via non esclusiva” alla raccolta delle scommesse ai sensi. Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato con voto unanime la nuova normativa “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e discipline del gioco d’azzardo pubblico. Ancora un passo in avanti dunque per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo.

Le modifiche al regolamento non saranno retroattive, ma potranno essere accolte da ora in poi da tutti i comuni.

“Con 1.570 euro di spesa procapite annua, comprensiva di popolazione minorenne, l’Italia è il primo mercato del gioco d’azzardo in Europa e il terzo mercato nel mondo”, spiega Ance Toscana in una nota. Un giro d’affari che ha raccolto nel corso del 2016, 96 miliardi di euro, più del 5% del Pil, praticamente la terza impresa del Paese, fiorente e in crescita. Un dato che si presenta allarmante anche in Toscana dove il totale giocato è stato di circa 5 miliardi e 854 milioni di euro e in più della metà delle Province toscane viene addirittura superata la spesa procapite nazionale (Lucca, Massa Carrara, Prato). In provincia di Arezzo attualmente ci sono 2359 macchinette: il numero di slot ogni mille abitanti è pari a 6,85, e soltanto ad Arezzo capoluogo ce ne sono 705. E proprio nel capoluogo queste macchinette arrivano a raccogliere oltre 97 milioni di euro, mentre la spesa annua pro capite è di 731 euro.

La Responsabile Anci Toscana per il progetto “Ludopatie e Bullismo” Simona Neri ha espresso con una nota la sua soddisfazione per la conclusione dell’iter di modifica. “La proposta di modifica inviata alla Regione a firma congiunta con il Presidente Biffoni nel novembre 2016 – si legge in una nota – è stata infatti interamente recepita nei contenuti proposti”, tra questi particolarmente importante l’inserimento tra i luoghi sensibili delle scuole dell’infanzia, gli sportelli bancomat ed i compro‐oro. Questo significa che non potranno esserci postazioni di gioco nel raggio di 500 metri da questi luoghi. Altro aspetto importante è quello dell’obbligo di formazione per gestori e personale che lavora nell’ambito dei centri scommesse e di spazi per il gioco.