“Giochi Senza Quartiere”, domenica 17 giugno torna la sfida tra le frazioni di Sansepolcro

Domenica 17 giugno tornano a Sansepolcro i “Giochi senza Quartiere”. Grande attesa in città per la seconda edizione della gara che vedrà le frazioni sfidarsi in giochi popolari prove di cultura generale e musicale. Protagoniste della giornata saranno le Associazioni che quotidianamente animano le varie periferie del borgo: Associazione Cavaliere del Trebbio, Pro Loco Cisa, Pro Loco Gragnano, Pro Loco Gricignano e Pro Loco Santa Fiora.

L’evento, che quest’anno si svolgerà a partire dalle 16:00 lungo Viale Armando Diaz a Porta Fiorentina, vedrà la consueta collaborazione con il Gruppo Scout Agesci Valtiberina 1 che si occuperà dell’organizzazione e della gestione dei vari giochi. Durante il pomeriggio verranno disputate le varie prove di abilità, mentre alla sera si svolgeranno i quiz e le premiazioni.

“Una bella giornata per divertirci tutti assieme e rendere omaggio alle nostre associazioni e pro loco e al grande contributo che queste offrono alla nostra città – spiega il consigliere Francesca Mercati, titolare della delega alle Frazioni – Con le loro iniziative ed attività rivolte alla collettività, le zone periferiche del nostro territorio stanno diventando sempre più parte integrante del tessuto cittadino. Ringraziamo ognuna delle associazioni partecipanti per il supporto costante alle attività del Comune, e ovviamente un grazie anche alla nostra Associazione Scout per la pianificazione di questo evento.”