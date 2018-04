Gilda, trovata nel bosco ferita da un cinghiale: adesso cerca casa

E’ uno splendido esemplare di rottweiler. Ha circa 5 anni ed è stata trovata due mesi fa in mezzo ad un bosco poco lontano da Arezzo. I volontari l’hanno chiamata Gilda: bella come la protagonista del film interpretata da Rita Hayworth.

A scovarla fu una signora che stava portando a fare una passeggiata il suo cane. Non appena la vide chiamò gli operatori dell’Enpa:

“Gilda – raccontano – aveva tre profondi tagli sul sedere e una zampa ferita. Lesioni probabilmente causate dall’attacco di un cinghiale”.

Accolta nel canile, la cagnetta non aveva nemmeno il microchip: “Nessuno l’ha ricercata – dicono gli operatori dell’Enpa. Probabilmente veniva usata come fattrice e forse l’hanno abbandonata perché ormai non più adatta”

Una storia triste, tristissima. Ma che da oggi potrebbe cambiare: Gilda infatti cerca una famiglia.

“È molto affettuosa e assolutamente non mordace – spiegano i volontari che da due mesi si prendono cura di lei e che hanno imparato a conoscerne il carattere – Adora passeggiare e ricevere molte coccole. Va d’accordo con i cani maschi ma non con i gatti”.

E’ sopravvissuta a chi l’ha sfruttata, è stata messa alla prova da una vita randagia, è scampata all’attacco di un cinghiale: adesso merita una casa piena d’amore.