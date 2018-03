Ghinelli: “Il San Donato è datato, servono risorse”. Le priorità dagli Stati Generali della Sanità

Sanità sotto la lente di ingrandimento, nelle sue criticità, così come nei suoi aspetti peculiari, nella sua rete territoriale. Palcoscenico d’eccezione per gli Stati Generali della Sanità che si sono tenuti al teatro Petrarca. Un’intera giornata di dibattito alla quale hanno preso parte professionisti, cittadini, sindacati, operatori, associazioni e comitati di partecipazione che hanno sollevato problemi, analizzato situazioni e avanzato proposte.

Dalla struttura datata dell’ospedale San Donato, alle liste d’attesa, dalla robotica alla riorganizzazione del blocco operatorio. Tanti i temi affrontati con quello della preoccupazione per la mancanza di risorse e dei futuri tagli sullo sfondo ad unire tutti i punti di questo disegno. Messaggi univoci in questo senso vanno verso la Regione, il Governo che nascerà e verso i neo parlamentari aretini eletti.

Tanti gli appunti presi e alla fine sono arrivate le prime conclusioni da parte delle due istituzioni protagoniste, il Comune di Arezzo e la Asl Toscana Sud Est:

“In questo confronto sono emersi molti aspetti interessanti, come la percezione di una sanità aretina di qualità ma che necessita anche di maggiori investimenti nelle strutture per ovviare ai segni della vetustà – ha detto i l direttore generale Enrico Desideri. Rimane centrale anche il tema dell’ equità di accesso alle cure , con un sistema che sviluppi il raccordo tra territorio e ospedale. Nel territorio sono emerse con forza alcune figure professionali, come il medico di famiglia, l’infermiere di comunità, i servizi sociali e i farmacisti territoriali.”

Molto spazio nel dibattito è stato rivolto all’ospedale San Donato:

“Riguardo all’ospedale aretino, è stata sottolineata la capacità del San Donato di attirare pazienti, anche complessi e oncologici, da tutta Italia – ha detto Desideri – Intanto qui ad Arezzo, per fare esempi concreti, stiamo investendo 22 milioni di euro. Ne è la prova il nuovo angiografo che stiamo installando in questi giorni alla Palazzina del Calcit, così come la consegna ormai prossima delle nuove salette per la chirurgia ambulatoriale al San Donato. In previsione, c’è l’importante ristrutturazione del blocco operatorio. Oggi abbiamo anche rassicurato istituzioni e cittadini sul fatto che i primari che stanno andando in pensione in questo periodo saranno presto sostituiti. Infatti, sono già avviate le procedure per i concorsi destinati alla Nefrologia, Chirurgia generale, Gastroenterologia, Ostetricia e Ginecologia, Salute mentale, Neurologia e Laboratorio analisi. ”