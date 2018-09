Gattino di due mesi trovato sulla strada con le zampe fratturate: operato, sta meglio e cerca una una famiglia

E’ stato trovato circa un mese fa a Puglia. Era in pessime condizioni aveva la zampa anteriore sinistra rotta e come se non bastasse il plesso brachiale dell’altra zampa lesionato. Adesso lo sfortunato gattino di appena tre mesi sta meglio ed è ospite del canile gestito dall’Enpa. “È stato operato – spiegano gli operatori – e la zampina rotta è guarita mentre per l’altra zampa non c’è nulla da fare: probabilmente rimarrà paralizzata”.

Tranquillo e affettuoso il micetto adesso cerca una famiglia che possa prendersi cura di lui.

“Cerchiamo un’adozione in appartamento – spiegano i volonbtari – perché stando fuori potrebbe ferirsi la zampa paralizzata”.

Chi vuole conoscerlo può correre al canile e vederlo. Il colpo di fulmine è dietro l’angolo.