Gara di solidarietà per dare una roulotte al senzatetto Tiziano e al suo Cico

Una raccolta fondi per cercare di dare una roulotte prima dell’arrivo dell’inverno a Tiziano, senzatetto che frequentemente staziona dalle parti del sottopasso di via Vittorio Veneto ad Arezzo, e al suo cane Cico. E’ nato un comitato, i cui promotori sono Letizia Giorgianni, Paola Vichi e Alessandro Beatrice. Già nei scorsi giorni era stato messo a disposizione un conto corrente che aveva permesso di raccogliere i primi soldi in una ben riuscita gara di solidarietà. Adesso mancano soltanto 400 euro per raggiungere l’obiettivo e il comitato – per chi intenda contribuire – ha messo a disposizione un salvadanaio per la raccolta fondi all’interno del bar Caffè Noir di Arezzo, in via Vittorio Veneto.