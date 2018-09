Gamurrini: “Pronti tutti i progetti esecutivi, grazie al duro lavoro dei dipendenti”

Dichiarazione del vicesindaco Gian Francesco Gamurrini, in merito al bando periferie.

Se in commissione parlamentare, durante l’audizione relativa al destino dei fondi per i Comuni derivanti dal bando di riqualificazione delle periferie urbane, è stata citata Arezzo non è un caso. E chi ha speso il nome della città è un personaggio importante: il presidente di Anci. Che ha voluto rimarcare come Arezzo possa avvalersi in questa fase di una caratteristica: quella dell’unicità. Oltre che ringraziare il presidente Decaro per le sue parole, che ci inorgogliscono come città e come amministrazione, desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto agli uffici tecnici comunali, guidati dagli ingegneri Antonella Fabbianelli e Serena Chieli, per il lavoro svolto. La nostra unicità nel panorama nazionale deriva infatti da un aspetto preciso: abbiamo lavorato duramente nell’ultimo anno e oggi abbiamo pronti tutti i progetti esecutivi dei lavori che dovrebbero essere finanziati. I Comuni avevano una scadenza, l’8 agosto poi prorogata al 15 settembre, termine temporale da cui può dipendere il destino delle risorse. Se c’è una possibilità di sbloccarle è che tutta la progettazione esecutiva sia conclusa entro metà mese. Arezzo è la sola nel panorama italiano ad averla rispettata grazie all’impegno profuso da parte di tutti i tecnici ed amministrativi coinvolti.