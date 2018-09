Gaffe sulla quintana ad Arezzo. Va in onda la rettifica di Rai Uno

Nei quiz televisivi la prima risposta è sempre quella che vale. Il problema viene fuori quando è sbagliata la domanda. In quel caso la gaffe è presto fatta e la scusante che si tratti solo di un gioco non regge più. Con una platea di milioni di spettatori, con soldi veri in palio, basta una svista e parte il tritacarne della polemica. Se poi la svista è grossolana, come quella di lunedì sera, si salvi chi può. Durante “L’Eredità”, il programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, una delle parole da indovinare era “quintana”. L’indizio era il seguente: “è famosa quella di Arezzo”. Per gli aretini, non esiste parola più lontana dal sentire comune, mentre è chiaro che la risposta esatta sarebbe stata “giostra” o “giostra del saracino”.

Sui social è partita la fronda a colpi di post di scherno contro gli autori del programma, cui sono seguiti i passi ufficiali dell’Istituzione Giostra, che ha inviato alla Rai una richiesta di rettifica al fine di tutelare il nome della rievocazione, di Arezzo e del patrimonio culturale della città che la Giostra del Saracino rappresenta.

La Rai ha provveduto a correggersi pubblicamente nella puntata de “L’Eredità” registrata ieri, giovedì 27 settembre, che salvo diversa programmazione andrà in onda domani sera, sabato 29, alle 18.45 su Rai 1. Il caso è chiuso, quindi, anche se a trarre in inganno gli autori del programma potrebbe essere stata nientemeno che la Treccani, cioè una delle più autorevoli enciclopedie italiane di scienze, lettere e arti. Lì il termine “saracino” viene accostato proprio alla quintana. Di qui l’equivoco, finito dritto dritto nelle case di tutta Italia.