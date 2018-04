Fraternita, ecco i nuovi servizi e le tempistiche. Tanti: “Non era pensabile partecipare di nuovo al bando migranti”

Spostamento di servizi, creazione di nuovi con alla base lo stop al bando di accoglienza dei migranti, che continueranno ad arrivare nel territorio aretino, ma non saranno più inseriti nelle strutture di proprietà o comunque gestite dalla Fraternita dei Laici che, secondo il disegno politico della giunta Ghinelli tracciato nella delibera recentemente approvata, riprenderà a pieno il ruolo di azienda pubblica di servizi alla persona e quindi pienamente inserita nelle politiche sociali dell’amministrazione. La presentazione del progetto in conferenza stampa alla presenza dei consiglieri della Lega, con al tavolo l’assessore Tanti, l’assessore Nisini, il primo rettore Pier Luigi Rossi e il presidente del consiglio comunale Alessio Mattesini.

“Alla base di tutto c’è stata la richiesta del Comune, accolta dalla Fraternita, di non partecipare al nuovo bando di accoglienza migranti” ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Lucia Tanti. “E’ una mezza rivoluzione, frutto di lunghi mesi di lavoro, per ritornare all’origine del ruolo istituzionale di Fraternita, ossia di braccio forte nelle politiche di coesione sociale. Quindi, sarà di nuovo impegnata nella funzione di supporto agli aretini, vecchi e nuovi, in difficoltà e di sostegno ai minori in disagio, oltre che di integrazione civica dei nuovi arrivati. La Giunta Ghinelli ha sempre fatto del ‘prima gli aretini’ non uno slogan ma una scelta politica, che si conferma anche in questo caso.”

“Nello stemma della Fraternita da quasi 800 anni c’è i simbolo della Misericordia che non cambia mai – ha aggiunto il primo rettore Pier Luigi Rossi – nei confronti di chi è nato e di chi vive ad Arezzo, ma il tema dei migranti può essere affrontato in tanti modi, noi così alziamo l’orizzonte con progetti importanti.”

Attualmente la Fraternita gestisce 60 migranti di cui il 90% ospitati in appartamenti fuori dal comune di Arezzo, a Castiglion Fiorentino, a Castiglion Fibocchi ad esempio. Soltanto 6 sono in città in strutture gestite dall’Asp.

“La nuova progettualità della Fraternita si declina in 3 aree di intervento di tipo sociale – spiega il primo rettore – la prima è quella residenziale con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà con minori. In questo rientreranno alcuni degli appartamenti presi in affitto e adesso destinati all’accoglienza migranti, sistemeremo anche la residenza di Mugliano che è di nostra proprietà e che è stata lasciata libera dagli anziani che si sono spostati. A questo si aggiungo gli altri 14 appartamenti di via Garibaldi di proprietà dell’ente che sono dati in uso ad Arezzo Casa per le graduatorie delle case popolari.”

“Poi attenzione al contrasto del disagio sociale – ha aggiunto Rossi – abbiamo il progetto del cohousing con un locale già individuato che sarà destinato soprattutto ai giovani.”

Accanto a questi ci saranno servizi a favore dell’integrazione socio culturale con lo spostamento nel palazzo di Fraternita di alcuni servizi svolti adesso dalla Casa delle Culture: “Qui abbiamo la casa della cultura” ha specificato l’assessore al sociale. “Partecipiamo al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – ha spiegato Rossi – che la Prefettura ha già presentato al Ministero degli Interni, si concretizzerà ad esempio in attività di formazione degli operatori che devono occuparsi di accoglienza dei migranti.”

I tempi di questo cambiamento? Li ha spiegati l’assessore Tanti:

“La data spartiacque sarà quella del 1 di luglio, quando il bando in corso scadrà definitivamente e ci sarà il passaggio dei migranti alle organizzazioni che hanno partecipato a quello nuovo emesso dalla prefettura. Dopo un breve periodo di passaggio quegli appartamenti saranno lasciati vuoti e saranno utilizzati per i bisogni sociali emergenti degli aretini. Da luglio a dicembre avremo tempo per spostare i servizi e crearne di nuovi. Intanto a maggio si concretizzerà la scadenza della convenzione attuale per la Casa delle Culture, lo sportello informativo e la formazione si sposteranno alla Fraternita, così come i percorsi di cittadinanza per i nuovi arrivati.”

La delibera di giunta sulla Fraternita

La nota ufficiale del Comune di Arezzo

Fraternita dei Laici torna a recitare un ruolo di primo piano nella gestione dei servizi sociali: un ritorno alle origini per la più antica istituzione aretina che “ritrova” la sua storica mission a favore di anziani, minori, persone in stato di disagio e torna a riunire in sé l’aspetto assistenziale, quello di coesione sociale, le politiche rivolte a famiglie e minori, percorsi di educazione civica e di educazione alla cittadinanza. Il tutto da perseguire anche in collaborazione con le associazioni di volontariato.

La relativa delibera di Giunta che dà il via a questa rivoluzione è stata “costruita” di concerto tra il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore Lucia Tanti e il primo rettore Pier Luigi Rossi. Il tutto con una premessa: la Fraternita dei Laici stava rischiando di snaturarsi in via definitiva a causa delle azioni legate solo ed esclusivamente al tema dei migranti.

“Dopo la Fondazione Cultura e la Fondazione Turismo arriva anche per le politiche sociali un punto di svolta all’interno di una riorganizzazione che finalmente riconosce a Fraternita dei Laici la sua funzione di azienda pubblica di servizi alla persona in collaborazione con il Comune di Arezzo. In questo disegno avranno un ruolo da protagoniste anche le altre istituzioni intimamente legate all’amministrazione comunale, come Casa Thevenin, l’Istituto Fossombroni e la Fondazione Aliotti, in un’ottica di organicità che non perderà mai di vista l’armonia con altri soggetti da sempre protagonisti nelle politiche di coesione sociale” ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli.

“E’ una mezza rivoluzione, frutto di lunghi mesi di lavoro, per ritornare all’origine del ruolo istituzionale di Fraternita, ossia di braccio forte nelle politiche di coesione sociale. Quindi, sarà di nuovo impegnata nella funzione di supporto agli aretini, vecchi e nuovi, in difficoltà e di sostegno ai minori in disagio, oltre che di integrazione civica dei nuovi arrivati. La Giunta Ghinelli ha sempre fatto del ‘prima gli aretini’ non uno slogan ma una scelta politica, che si conferma anche in questo caso. Adesso era il momento di riportare Fraternita nell’alveo delle politiche sociali, come le abbiamo in testa noi, come le concepisce l’amministrazione. Si tratta di una ‘terza’ Fondazione, che non ha bisogno di un nome nuovo perché esiste da ottocento anni – ha continuato l’assessore Lucia Tanti. Quindi, alcuni servizi che venivano svolti dalla Casa delle Culture, ossia i percorsi di cittadinanza per i nuovi arrivati, saranno da giugno costruiti e seguiti da Fraternita. A luglio per la stessa scadrà il bando di gestione dei migranti. E a fine anno riposizioneremo i servizi sociali in piena armonia con chi già collabora con l’amministrazione. Queste le prossime tappe.

Infine, i locali a disposizione di Fraternita, che fino ad ora erano abitati dai migranti, verranno destinati alle famiglie aretine in difficoltà in base ai bisogni emergenti.”.

L’assessore Tiziana Nisini: “ribadisco che il ‘prima gli aretini’ non è uno slogan, ma una scelta politica concreta. La dimostrazione è che l’abbiamo seguita sia in ambito sociale che abitativo”.

Il primo rettore di Fraternita Pier Luigi Rossi: “sotto al manto della misericordia di Fraternita ci sono sia coloro che sono nati ad Arezzo, sia coloro che ci vivono. I principi fondanti di Fraternita sono la tutela sociale, la carità e la misericordia.

Quindi, il diritto alla misericordia per chi abita ad Arezzo si può realizzare in questa rinnovata progettualità che viene dalla delibera di Giunta che prevede tre aree di intervento, superando la gestione diretta dei migranti. Nuove modalità che realizzano i compiti istituzionali specifici della Fraternita dei Laici. La prima area è quella dell’accoglienza per famiglie e minori in difficoltà, sistemandoli in appartamenti che fino ad ora erano occupati da migranti. Abbiamo la ex Rsu di Mugliano che sarà disponibile dopo la ristrutturazione. La seconda è quella relativa alla prevenzione del disagio sociale, per la quale abbiamo già elaborato un progetto specifico: ‘Cohousing sociali ad Arezzo’. La terza riguarda i servizi a favore dell’integrazione socio culturale e la Fraternita è stata parte attiva nel progetto Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) che la prefettura di Arezzo ha già presentato al Ministero degli interni ”.​